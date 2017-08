Cameroun: Levée de corps de MGR et Homélie de Mgr Joseph Akonga Essomba

C'est alors que Monseigneur Joseph Akonga Essomba le prédicateur du jour prendra la parole tour à tour en Ewondo, Français et latin pour dire au revoir à son ami et à son frère. Nous vous laissons écouter et nous donnons quelques images prises malgré la présence d'un millier d'hommes et de femmes en tenue qui avaient envahi les lieux.

Les populations intimidées ne sont pas sorties dire au revoir au prélat, mais à 14h lorsque démarre la messe à la cathédrale Notre Dame des Victoires de Yaoundé sous la présidence de Monseigneur Samuel Kléda qu'entourent 800 prêtre et une cinquantaine d'évêque du Cameroun pour l'essentiel, des pays voisins et de France tout le monde a conscience qu'il se passe quelque chose de pas ordinaire.

