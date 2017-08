Guinée: "Non" à un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé

A la tête d'un mouvement dénommé "On gai 2020", qui signifie en langue locale soussou "Allons en 2020", Takana Zion a manifesté dans le quartier de la presqu'ile de Kaloum, le 25 juillet, contre la vie chère et un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Il a été interpellé puis libéré et mis sous contrôle judiciaire.

"Je suis déçu de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Parce qu'on a mené le même combat. Il a combattu les régimes de Lansana Conté et de Daddis. J'étais un des rares artistes, pour ne pas dire le seul, à prendre position indirectement. Il ne faut pas que des personnes de son entourage incitent Alpha Condé à s'accrocher au pouvoir et à sortir de l'histoire par la petite porte" explique l'artiste.

Elie Kamano a été interpelé et inculpé pour avoir participé à une manifestation interdite par les autorités et réprimée par les forces de sécurité.

L'idée d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé n'est pas la bienvenue pour tous les Guinéens. Récemment, des artistes constitués en mouvement sont descendus dans les rues de Conakry pour dire non à un éventuel projet de troisième mandat. Parmi eux, les célèbres artistes reggae Elie Kamano et Takana Zion.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.