Congo-Kinshasa: Journée ville morte relativement respectée au Sud-Kivu

La société civile du sud Kivu suspend toute collaboration avec les autorités provinciales et municipales et annonce le dépôt de son mémorandum ce 3 août 2017 à la commission électorale nationale indépendante, telle que initialement prévu le 31 juillet.

Le 31 juillet dernier, la police a tiré à balles réelles sur la marche de la coalition "Société civile, acteurs politiques de l'opposition et mouvements citoyens" qui réclamaient à la CENI, la commission électorale, un calendrier électoral et des élections avant fin 2017.

Les activités ont tourné au ralenti ce 2 août à Bukavu. La plus grande partie des commerces, banques et pharmacies n'ont pas ouvert. Certaines stations de vente de carburant ont ouvert, d'autres pas. Mais contrairement aux petits marchés de Nyawera, Nguba et Feu Rouge qui étaient bien fournis dans l'après-midi, le grand marché de Kadutu et les étalages de "Chez baba chingazi", deux points de vente stratégiques de la ville, étaient vides.

