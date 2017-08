Guinée: Vers l'application des accords d'octobre 2016

Il a été clair : « II faut que chacun fasse sa part du devoir, assume sa part de responsabilité (... ) Et il y a d'autres tâches qui doivent être accomplies par d'autres institutions concernées par l'accord politique et impliquées dans sa mise en œuvre effective. Donc, c'est un appel à la responsabilité, au sens du devoir qu'il a lancé à chacun et à tous, pour faire en sorte que la confiance née de l'accord politique ne soit pas rompue et que le pays ne retombe pas dans une nouvelle crise politique et sociale ».

« Il faut dire que face aux difficultés nées de l'application de l'accord et de la crise de confiance entre les acteurs consécutifs à cela, le chef de l'Etat, qui est parfaitement dans son rôle et qui a le souci que le pays maintienne le climat de paix qui règne en ce moment, a cru devoir rappeler à chacun la parole donnée par rapport au respect des engagements issus de l'accord politique », a fait savoir Tibou Kamara.

Ces accords prévoyaient notamment la révision du code électoral, l'audit du fichier électoral, l'organisation des élections locales et l'indemnisation des familles des victimes des violences politiques de ces dernières années. Dans un communiqué signé, le président guinéen a demandé à ses collaborateurs d'appliquer ou de faire appliquer l'intégralité de ces textes. Tibou Kamara, ministre d'Etat et conseiller personnel du chef de l'Etat, explique que le président Condé ne souhaite pas que la confiance née de ces accords ne retombe.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.