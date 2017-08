Congo-Kinshasa: Qui a mis le feu à la prison centrale de Munzenze ?

En effet, des versions diffèrent quant aux causes de cet incident. Alors que la tendance officielle est de créditer la thèse d'un acte criminel posé par des prisonniers en mal de sensation, d'autres versions accusent les mineurs d'avoir mis le feu sur leurs matelas en guise de protestation à la privation de nourriture dont ils ont été l'objet durant trois jours. Des sources pénitentiaires, l'on apprend que le feu serait parti de la cuisine des femmes causant d'énormes dégâts surtout au niveau du pavillon pour femmes et le bloc abritant le Tribunal pour enfant.

Très laconique, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, s'est juste contenté d'expliquer que personne n'a pu s'échapper de la maison carcérale. Une enquête est en passe d'être ouverte pour, a-t-il ajouté, éclaircir les circonstances de cet acte criminel. Est-ce que le feu qui a consumé la prison de Munzenze - du moins dans sa partie comprenant le quartier des femmes, le tribunal des enfants et l'établissement de garde pour enfants -, était-il le fait des détenus qui voulaient s'évader ? La question reste posée d'autant plus qu'un mystère entoure encore l'origine des flammes qui émargeaient des murs de ce centre pénitencier.

