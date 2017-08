Contre toute attente, les autorités sénégalaises viennent d'approuver la cession de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunications à WARI SA. Comment est-ce possible ? Selon un professionnel interrogé, l'activité de télécommunication est dévolue à l'Etat. Et que ce dernier concède sont droit à un opérateur. Millicom se trouve contraint aujourd'hui d'entériner cette décision parceque l'Etat a des pouvoirs exorbitants de droits commun. Le bras de fer entre Millicom et Wari vient de tourner à l'avantage du golden boy sénégalais.

Pour rappel, le groupe Millicom s'est fendu d'un communiqué ce lundi en annonçant « qu'il a signé un accord pour la cession de Tigo au Sénégal à un consortium composé du Groupe Teyliom Telecom, NJJ, et de Sofima (véhicule d'investissement en télécommunications géré par le Groupe Axian Groupe Axian). La transaction suivra le processus réglementaire en vigueur. Sa finalisation reste soumise au respect des accords entre les parties, et à l'approbation des autorités compétentes ».

Coup de tonnerre. Alors que les deux parties se livrent à une guerre via des communiqués, le journal de l'économie sénégalaise (LEJECOS) vient d'apprendre que l'Etat du Sénégal a signé le décret N° 2017-1475 portant approbation de la cession de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunication ouverts au public de Sentel GSM à WARI SA du golden boy sénégalais Kabirou Mbodji.

