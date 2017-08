Ile Maurice: Metro Express - Les options à l'étude pour le ticket

Un trajet en Metro Express coûtera Rs 37 la première année. C'est ce qui a été annoncé lundi lors de la signature du contrat entre Metro Express Ltd et la firme indienne Larsen & Toubro (L&T).

Quid de ceux qui ne feront pas le trajet complet ? Comme ceux qui prennent le métro à Curepipe Interchange et descendent à la gare de Floréal. Devront-ils payer Rs 37 quand même ? Metro Express Ltd, qui gère le dossier, explique qu'un prix minimum sera introduit, calqué sur le prix des autobus.

«Pour les tarifs des tickets d'autobus, cela fonctionne par zone. S'il faut revoir son mode de fonctionnement, on va le faire», annonce notre interlocuteur.

Avec un prix minimum, l'enjeu est de savoir si le passager est bien descendu à l'arrêt prévu et ne fraude pas. À cela, notre source confie que le Metro Express Ltd travaille de concert avec Larsen & Toubro pour trouver des moyens afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. «Nous sommes en discussion avec L&T, qui a eu le contrat de Design and Build», précise notre interlocuteur.

On annonce aussi que des inspecteurs seront recrutés et placés dans les métros et gares. Leur tâche : effectuer des contrôles. «Si les passagers n'ont pas le ticket approprié pour le trajet, il y aura des sanctions», prévient notre source. Des caméras de surveillance seront également installées dans toutes les gares et le métro.

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport, Nando Bodha, avait annoncé que des cartes seront utilisées pour les trajets en bus, en métro et les aires de stationnement. Comment vont-elles fonctionner ? Une Oyster Card est dédiée aux passagers qui vont utiliser fréquemment ce système de transport. Elle peut être rechargée rapidement.

Outre cette carte, d'autres options sont envisagées. Notamment le One-Day Ticket qui permettra à ses détenteurs de voyager plusieurs fois toute la journée. Ou encore la One-Way Card, utile pour une destination seulement.

Pour acheter son ticket de métro, il suffit d'utiliser un système de billetterie, facile à utiliser, grâce à des distributeurs automatiques. Du côté de Metro Express Ltd, on explique que c'est Larsen & Toubro qui sera chargée de choisir et installer les distributeurs de tickets.

Ce qui se fait à Delhi, en Inde

Le Delhi Metro utilise un système de collecte automatique. Le ticket, qui pourrait être un jeton ou une carte, est acheté auprès du distributeur ou du Centre de service à la clientèle. Par la suite, le passager passe à l'une des nombreuses portes qui séparent la zone payée de la zone non payée. Ici, le passager doit tenir le ticket près de la machine à droite de la porte. S'il est valide, les portes s'ouvrent automatiquement et le passager peut passer à la zone payante. S'il ne l'est pas, le passager doit contacter le personnel de service à la clientèle.

Il existe deux options pour les billets. Tout d'abord, la «Travel Card», ou carte voyage, qui ressemble à l'«Oyster Card», à Londres. C'est la plus pratique pour les voyageurs fréquents. Le montant minimum d'une nouvelle carte est de Rs 150 indiennes, qui comprend la garantie remboursable de Rs 50. La recharge subséquente de la carte peut être effectuée dans les centres de service à la clientèle de toutes les stations. Le coût varie entre Rs 200 et Rs 2 000. La seconde option est la «Tourist Card», ou la carte Touriste. Elle convient pour un voyage illimité sur une courte durée sur toutes les lignes du Delhi Metro, sauf sur la ligne de l'aéroport. Les voyageurs peuvent choisir entre la carte d'un jour et/ou celle de trois jours.