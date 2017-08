Sénégal: Le gouvernement sort un décret consacrant la cession de Tigo à Wari

Coup de tonnerre. Alors que les deux parties se livrent à une guerre via des communiqués, le journal de… Plus »

Le gouvernement après avoir pris les assurances de la capacité financière de Kabirou et du Groupe Wari et conformément à la réglementation en vigueur, a pris la décision ferme de signer ce décret consacrant la cession de Tigo à Wari.

Confidentiel Afrique informait avec certitude selon des sources bien introduites, que le Directeur Général de l'ARTP, M.Abdoul Karim SALL avait été saisi pour casser le contrat et laisser continuer le processus non bouclé de l'opération de cession conformément aux règles. Avec ce décret publié ce mercredi par l'état consacrant la cession de Tigo à Wari, nos informations se confirment.

