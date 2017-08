Burkina Faso: Coup d'Etat avorté de 2015 - Le juge préconise le non-lieu pour Eddie Komboigo

Les avocats d'Eddie Komboigo ne cachent pas leur satisfaction. Le juge, disent-ils, a pris une ordonnance de « non-lieu et renvoi » concernant leur client. Il n'a, selon eux, retenu aucune des charges qui pesaient contre lui. Ni attentat à la sûreté de l'Etat, ni complicité d'assassinats, ni non plus complicités de coups et blessures volontaires.

Dans une ordonnance du 24 juillet dernier, le juge d'instruction en charge du dossier du coup d'Etat avorté de 2015 préconise le «non-lieu» pour Eddie Komboigo, le président du CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès), l'ex-parti au pouvoir. Poursuivi pour son implication présumée dans la tentative de coup d'Etat, Eddie Komboigo avait été incarcéré à la maison d'arrêt et de correction des armées, avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Le sort de M. Komboigo n'est cependant pas encore scellé.

