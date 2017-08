Burkina Faso: Attribution de bourses scolaires - Un nouveau régime

L'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi, 2 août 2017, au palais présidentiel de Kosyam. Il a examiné plusieurs dossiers dont l'adoption d'un nouveau régime de bourses scolaires.

Les violentes manifestations des éléments des Kogl-wéogo qui ont érigé, le 1er août 2017, des barricades sur les principales entrées de la capitale pour exiger la libération de six de leurs camarades, se sont invitées dans les débats au Conseil des ministres d'hier mercredi 2 août. Selon le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, le ministre de la Sécurité a fait au Conseil, le point de la situation.

Selon lui, il est important de souligner que personne ne nie l'importance des groupes d'autodéfense, mais il est aussi important de rappeler que tout le monde doit s'en tenir à la loi. «Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour la participation des populations aux initiatives de sécurité sans pour autant laisser des citoyens aller au travers des textes en vigueur», a-t-il précisé.

Nous devons tous accepter, a poursuivi M. Dandjinou, de respecter les textes, et d'utiliser les voies de recours prévues pour se rendre justice si l'on estime avoir été lésé. Interrogé sur la détention présumée de Kogl-wéogo à l'origine des mouvements d'humeur, le porte-parole du gouvernement s'est voulu prudent. «Il y a une séparation très nette entre l'exécutif et le judiciaire au nom de laquelle le gouvernement n'a aucune possibilité de se prononcer sur une action judiciaire en cours», a-t-il lancé.

Avant d'ajouter : «En tout état de cause, l'Etat doit s'assumer devant de telles situations afin d'éviter les dérapages pouvant porter atteinte à la liberté des citoyens et à la libre circulation des personnes et de leurs biens, garantie par les textes fondamentaux». Qu'est-ce que le gouvernement compte faire exactement pour faire bouger les lignes en ce qui concerne les dérives des Kogl-wéogo ?

Répondant à cette question, Rémis Dandjinou a laissé entendre que les attitudes ne se changent pas en un tour de magie, et qu'il faut s'engager dans un processus d'éducation et de sensibilisation des uns et des autres. Cependant, a-t-il précisé, cela ne doit pas exclure l'application des lois.

«Lorsque les éléments des kogl-wéogo ont érigé les barricades sur les différentes voies dans les périphériques de Ouagadougou et à l'intérieur du pays, les forces de sécurité sont intervenues. Un certain nombre d'acteurs ayant eu des comportements indélicats ont été arrêtés pour être entendus», a fait observer le porte-voix du gouvernement.

49 milliards de F CFA pour électrifier 207 localités

Au cours de ce Conseil, plusieurs dossiers ont été examinés. «Au ministère en charge de l'économie et des finances, le conseil a adopté une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement conclu le 27 juin dernier entre l'Etat burkinabè et l'IDA, relatif au financement additionnel du Projet d'appui au secteur de l'électricité (PASEL)», a confié le ministre de la communication dans son bilan.

D'un montant d'environ 49 milliards de F CFA, l'enveloppe va permettre, selon lui, l'accès de certaines zones cibles à l'électricité dont 207 localités rurales. Au ministère de l'Enseignement secondaire, supérieurs, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, c'est la création de classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles qui a retenu l'attention du Conseil. «Il s'agit pour l'Etat, par cette mesure de relever le défi des ressources humaines qualifiées dans les domaines des sciences et des techniques», a indiqué M. Dandjinou.

Concernant le ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation (MENA), le gouvernement a adopté un décret portant définition de régime de bourses pour les enseignements post-primaire et secondaire. Ce décret, aux dires du porte-parole, vise à rendre plus cohérente la mise à disposition de bourses avec ce qui est attendu par l'exécutif en termes de développement socioéconomique et culturel.

Ainsi, il y aura quatre types de bourses, à savoir la bourse ordinaire, la bourse d'excellence, la bourse de stage et formation de perfectionnement de courte durée et enfin la bourse spécifique. Il a été aussi question, lors du Conseil, de la cérémonie de lancement du programme d'urgence pour le Sahel, prévue aujourd'hui 3 août 2017 à Tongomaël dans la province du Soum. D'un coût global de 455 milliards de F CFA, ce projet couvre la période 2017-2020 et a pour ambitions de booster le développement de la région du Sahel au cœur de la menace terroriste.

Les membres du gouvernement sont répartis en deux groupes pour des vacances dont le premier départ concerne cette quinzaine du mois d'août.