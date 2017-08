Togo: Ayassor hué à Dapaong ....

Ce jeudi à travers les rues de Lomé, militants et sympathisants de CAP 2015, et d'autres forces… Plus »

Et ils ont demandé à madame Awa Nana et sa suite d'en tenir compte", a rapporté M. Binafame qui a aussi indiqué qu' "en réaction, le ministre Adji Oteh AYASSOR a demandé à l'assistance de faire des propositions de réformes sans tenir compte de la personne qui est au pouvoir. Une telle réaction a suscité la colère des populations qui ont proprement hué monsieur AYASSOR".

Les populations, y compris les représentants du RPT-UNIR, ont demandé que le nombre de mandats présidentiels soit limité à deux et que le pays adopte le scrutin uninominal majoritaire à deux tours". Et dans la suite de cette proposition, une autre proposition d'après la même source a concerné la limitation du nombre de mandats présidentiels.

