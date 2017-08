Congo-Kinshasa: Recrutement de 1000 jeunes universitaires - UCC - Michel Bongongo sensibilise les étudiants !

Il tient à rajeunir l'administration publique tel que voulu par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

Il, c'est le Ministre d'Etat et Ministre de la Fonction Publique, Michel Bongongo qui s'est rendu hier, mercredi 2 août 2017, à l'Université Catholique du Congo (UCC) pour la sensibilisation et la communication sur le processus de recrutement de 1000 jeunes universitaires, dans le cadre du programme « Jeunes Professionnels » lancé depuis le jeudi 27 juillet 2017 par le Premier Ministre, Bruno Tshibala. En effet, c'est sous l'accompagnement manifeste du Recteur de l'UCC, Léonard Santedi, que le Ministre de la Fonction Publique a encouragé les jeunes universitaires à intégrer l'administration publique afin d'œuvrer pour l'émergence de la République démocratique du Congo en apportant des nouvelles expertises.

Pour le Recteur de l'UCC, cet événement est d'une importance capitale car, l'Administration publique est le moteur du développement d'un pays comme la République Démocratique du Congo. Léonard Santedi a remercié le Gouvernement d'avoir intéressé les jeunes universitaires de l'UCC pour avis de recrutement. Pour lui, le choix de l'UCC est judicieux et un signal fort à cause de la formation dispensée par cette alma mater aux étudiants. «L'UCC est une université lumière qui regorge toutes les qualités notamment, l'éthique. Car, une République qui n'a pas d'éthique ne peut pas avancer. Et, l'avenir de la RDC dépend des jeunes», a soutenu le Recteur Léonard Santedi qui n'a pas hésité d'exhorter les jeunes de l'UCC de saisir cette noble opportunité d'embauche.

Il sied de souligner que, ne peut être intéressé à ce recrutement qu'un jeune licencié, de la nationalité congolaise, âgé de 35 ans. D'ailleurs, un avis de recrutement est déjà disponible sur le site de la fonction publique. Ainsi, cet avis concerne tous les jeunes universitaires éparpillés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Car, précise Michel Bongongo, chaque province aura un quota, soit 35 jeunes par province sur les 1000 jeunes universitaires qui seront recrutés. D'ailleurs, un concours répondant aux normes et procédures de recrutement rigoureux et transparent sera organisé. Une fois admis, les jeunes universitaires seront soumis à une formation-stage de 6 mois en raison de 2 mois de formation en salle et 4 mois de stage professionnel dans les administrations.

Pourquoi recruter ?

La situation de vieillissement des ressources humaines, avec un effectif estimé à plus de 250.000 agents éligibles à la retraite à ce jour, représente pour la République démocratique du Congo une réelle contrainte tant du point de vue opérationnelle que de la gestion des ressources humaines qui impliquent, par ailleurs, la gestion des sorties et des nouvelles entrées. C'est dans ce contexte que la politique stratégique du Gouvernement de la République insiste sur la nécessité de rajeunir les effectifs de l'Administration Publique en vue de profiter des avantages comparatifs qu'offrent une jeunesse formée aux normes d'unes administration de développement.

Suite de la réforme

Au cours de cette sensibilisation, Michel Bongongo a annoncé qu'après la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'Etat de Kinshasa, dans les ministères pilotes (Fonction Publique, Finances, Budget, Portefeuille et Plans), viendra, ainsi, le tour des provinces où 1070 fonctionnaires seront également retraités de façon honorable.

Aussi, une autre vague de 1400 agents et fonctionnaires de l'Etat seront retraités au ministère de la Santé Publique dans le cadre du projet du développement du Secteur de la Santé.

En outre, Michel Bongongo a révélé que, dès ce lundi 7 août 2017, il va falloir procéder à la validation de tableau de la mise à la retraite des agents de la DGI, DGRAD, DGDA et l'INS.

Il convient de signaler que ne peut aller à la retraite que celui qui a atteint 35 ans de carrière au service de l'Etat. Mais, aussi, celui qui a 65 ans d'âge.