Burkina Faso: Un livre pour booster les performances économiques du continent

Les Fondations Konrad Adenauer et Brenthurt ont organisé la cérémonie de présentation et de dédicace, le mardi 1er août 2017, à Ouagadougou, du livre «Making Africa Work ». Le manuel est un recueil d'idées pratiques pour accroître la fortune des populations africaines.

Comment booster les performances économiques de l'Afrique ? C'est une préoccupation dont la réponse est contenue dans le livre «Making Africa Work» ou «L'Afrique en marche ».

Les coauteurs du livre, l'ancien président Nigérian, Olusegun Obasandjo, Greg Mills, Jeffrey Herbst et Dickie Davis, représentant les fondations Konrad Adenauer et Brenthurt, ont présenté et dédicacé l'œuvre, le mardi 1er août 2017, à Ouagadougou. Making Africa Work, constitué de 11 chapitres et de 351 pages, est un condensé d'expériences mises en œuvre par certains pays qui ont réussi leur développement économique.

Il est proposé aux leaders africains afin de l'adapter aux réalités de leurs pays pour forger ‘'une autre Afrique", celle qui prend résolument le chemin du développement. Pour les auteurs, le constat est que d'ici à 35 ans, la population africaine va doubler.

L'Afrique va être le seul continent qui aura une population très jeune à cause de la forte poussée démographique. C'est pourquoi, les coauteurs de ce manuel ont pensé que cela pourrait être un grand avantage pour changer et transformer l'Afrique.

Car, selon eux, la jeunesse apporte de l'énergie et de la valeur ajoutée au continent africain. Cependant, ont - ils précisé, si cette population n'a pas d'emploi, cela va constituer un problème pour les gouvernants d'où, des idées élaborées dans "Making Africa Work” pour en venir à bout.

A entendre les coauteurs et représentants des deux fondations, il est important voire nécessaire de ‘'connecter" les Africains entre eux et de pouvoir gérer efficacement la génération future en lui donnant de l'emploi.

« La raison première pour nous d'écrire "Making Africa Work” ou ‘'L'Afrique en marche” s'explique par le fait qu'en Afrique, la poussée démographique peut d'ailleurs être une opportunité pour changer le continent, car la jeunesse

constitue une main d'œuvre importante. Il suffit de réfléchir et penser intelligemment afin de pouvoir gérer cette jeunesse », ont-ils dit.

Corriger les erreurs du passé

Les auteurs de "Making Africa Work" ont indiqué que la Fondation Brenthurt a des projets à long terme. Le grand changement, pour eux, n'est pas seulement de maîtriser la croissance démographique mais d'amener les gens à croire en eux.

Le président d'honneur de la fondation Brenthurt, par ailleurs coauteur du livre, Olusegun Abasandjo, a souligné qu'il est nécessaire d'écrire ce livre. Car, a-t-il affirmé, le continent noir, convaincu de son rôle dans la prise de décision globale, doit jouir entièrement de la richesse de son sol. Il a noté que les dirigeants africains n'ont pas œuvré à faire avancer concrètement le continent.

L'ancien président nigérian a proposé que les Africains soient les architectes de leur propre richesse tout en oubliant le passé et corriger ses erreurs. A l'entendre, chaque décideur doit savoir que les réformes sont nécessaires dans tout pays.

"Nous avons tous besoin, autant que les décideurs, de l'audace pour voir quelles réformes adoptées afin de pouvoir booster le développement du continent africain”, a-t-il suggéré.

Pour ce faire,a-t-il déclaré, tout le monde a sa part de responsabilité d'aider l'Afrique à aller au développement que ce soit dans les secteurs privé et public ou les Organisations de la société civile (OSC). Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, représentant le Président du Faso, a salué la qualité et la richesse de l'ouvrage. Selon lui, ‘'L'Afrique en marche" apparait comme une interpellation.

"C'est un coup de cœur pour que l'Afrique à travers ses dirigeants et ses fils puissent dire non à la défaite, au refus de la démission et à la résignation” a-t-il indiqué. Le ministre Barry a affirmé que l'œuvre suscite beaucoup d'espoirs surtout face aux défis de la croissance de la population surtout dans sa frange jeune.

Il est convaincu que ce manuel va venir enrichir les bibliothèques et constituer un ‘'livre de chevet" pour les dirigeants et les décideurs africains. Les quatre auteurs de ‘'L'Afrique en marche" ont été félicités par les invités à la cérémonie.

L'occasion a, ainsi, été donnée aux participants de poser leurs préoccupations et donner leur avis sur l'ouvrage. Comment se fait la distribution du livre?

En réponse, les auteurs ont laissé entendre qu'en plus du support papier, la distribution se fait à travers des vidéos, des médias sociaux et des chansons pour véhiculer le message.