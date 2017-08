Congo-Kinshasa: Le Rassemblement insiste sur la tenue des élections en 2017

Selon lui, la CENI travaille dans l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, qui prévoit un certain nombre d'activités à prendre en compte: la fin de l'enrôlement, la loi sur la répartition des sièges, la convocation des scrutins et l'organisation en une seule séquence des trois scrutins.

Dans un mémorandum remis mercredi 2 août à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dirigé par Felix Tshisekedi et Pierre Lumbi, a de nouveau exigé la tenue des élections avant la fin 2017. Le rassemblement fustige cependant «les manœuvres du pouvoir de Kinshasa » visant à freiner l'élan de ce processus.

