Djibouti: Mort de l'opposant Mohamed Ahmed, dit Jabha

Je n'exclus pas qu'il ait été purement et simplement liquidé par les services spécialisés de Djibouti. Mais en tout cas on savait que, de toute façon, son état de santé ne lui permettrait pas d'aller jusqu'au bout de sa peine. C'est peut-être ça, le plus terrible, dans cette affaire... »

L'annonce de sa mort n'a pas surpris son avocat, en raison de la maladie dont Jabha était victime. Mais face au manque d'informations, maître Tourné n'écarte aucune option non plus. « Je ne saurai même pas vous dire s'il est mort des suites de sa maladie.

Mais le parquet avait fait appel. Et Jabha avait finalement été reconnu coupable « d'intelligence avec une puissance étrangère et organisation d'une formation paramilitaire ».

