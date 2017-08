Madagascar: Télécommunication - Le groupe Axian fait son entrée au Sénégal

Les deux partenaires ambitionnent de développer d'autres projets ensemble, comme l'a déclaré Hassanein Hiridjee à Jeune Afrique en novembre 2015. « Telma et le groupe de Xavier Niel partagent un même ADN entrepreneurial, et leurs compétences sont très complémentaires. Il y a donc une volonté commune de faire d'autres projets ensemble », a déclaré la deuxième fortune de Madagascar. Le rachat de Tigo au Sénégal ne fait que confirmer cette déclaration.

Après le rachat d'Outremer Telecom à La Réunion et Mayotte, et l'obtention de la seconde licence mobile aux Comores, le groupe Axian de la famille Hiridjee multiplie ainsi ses conquêtes en participant à cette nouvelle acquisition. Même si NJJ Capital et Sofima ont été dans la course dans la conquête du marché télécom en océan Indien, les deux hommes d'affaires, à savoir Xavier Niel et Hassanein Hiridjee, le patron du groupe Axian partagent la même vision dans la conquête du marché africain.

