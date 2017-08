Burundi: L'ONU laisse la porte ouverte au dialogue pour Michel Kafando

Au final, une déclaration plus consensuelle car largement discutée avec la représentation burundaise à l'ONU, mais qui vise surtout -selon une source diplomatique- à laisser le champ libre au nouvel envoyé spécial Michel Kafando, nommé en mai dernier. Ne surtout pas lui fermer de porte alors qu'il entretient des contacts rares avec la présidence. Et mettre la balle dans le camp de Bujumbura pour prouver sa bonne volonté à renouer le dialogue avec l'ONU.

Un an après le vote de la résolution 2303 qui demandait le déploiement de 228 policiers au Burundi, les diplomates ont estimé que son mandat était toujours valable faute d'avoir pu envoyer un seul homme sur le terrain. A la place, l'ONU a marqué cette date anniversaire à travers une déclaration présidentielle rappelant Bujumbura à ses obligations et qui marque l'unité du Conseil de sécurité après des mois de divisions. Mais le ton de cette déclaration est étonnamment nuancé.

Des milliers de personnes ont fui le Burundi à cause de la violence et sont arrivées dans le camp de Mahama, au Rwanda

