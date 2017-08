Congo-Brazzaville: Comment Denis Christel Sassou Nguesso assoit son pouvoir

Au même titre d'ailleurs qu'un certain nombre d'élus indépendants que Denis Christel a plus ou moins ouvertement soutenu, parfois financièrement, au cours de la campagne. « C'est un boulevard qui lui est ouvert », résume un analyste, reste à savoir « jusqu'où il pourrait le mener ».

Mais des trois, c'est le fils qui marque le plus de points, notamment dans la lutte d'influence qui fait rage au sein du PCT. Dès les investitures, plusieurs figures historiques du parti, notoirement hostiles au fils du président, dont l'actuel secrétaire général Pierre Ngolo, ont été écartés au profit d'une nouvelle génération de militants plus jeunes, que le fils du chef de l'Etat a contribué à faire monter. Et qui, lui étant désormais élu, devraient lui être redevables.

Le Parti congolais du travail est le grand vainqueur des législatives qui s'achèvent, mais pas seulement. Ces résultats confortent également et peut-être avant tout le clan du président congolais Denis Sassou Nguesso, en particulier son fils cadet, Denis Christel Sassou Nguesso, qui assoit son influence au sein du PCT et de la future assemblée.

