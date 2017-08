Burkina Faso: Congrès du PAREN-Bado - "Une réunion sans effet juridique"

document

L'actualité nationale est marquée ces derniers jours par la crise qui secoue le Parti de la renaissance nationale (PAREN). En réalité, ce n'est plus le parfait amour entre deux membres de la famille, en l'occurrence le fondateur du parti, Pr Laurent Bado, et l'ancien président Tahirou Barry.

Ce dernier a été débarqué de son poste lors d'un congrès ordinaire tenu les 29 et 30 juillet 2017. Dans le présent communiqué, le Bureau exécutif national (BEN) donne des explications sur ce qu'il appelle « la supposée crise » et la validité de son mandat. A lire entre les lignes, des conditions avaient été créées pour laver le linge sale en famille.

Le mardi 1er août à 18h 30 s'est tenue au siège du PAREN une réunion du Bureau exécutif national aux fins d'examiner la situation du parti à la suite d'une rencontre, présentée comme un congrès ordinaire, tenue les 29 et 30 juillet 2017 à Ouagadougou.

La réunion a été présidée par le président du parti, Tahirou Barry. Deux absences non excusées ont été relevées. Après échanges et analyse froide de la situation, le BEN a fait observer ce qui suit :

De la supposée crise au PAREN

Le frère Laurent Bado a parlé de crise au PAREN alors que le Bureau exécutif national et toutes les structures régionales et provinciales du parti fonctionnent normalement. Aucune démission n'a été enregistrée. Peut-être que des malentendus ont subsisté entre personnes d'où l'acceptation par le bureau du principe de la constitution d'un comité de réconciliation avec la désignation de quatre membres par les frères Laurent Bado et Tahirou Barry.

Toutefois, à travers la démarche précipitée, sournoise et unilatérale des missions de conciliation à travers le pays et surtout la condamnation arbitraire et l'exclusion définitive préalable de responsables du parti, en l'occurrence le directeur national de campagne du parti et ce malgré des tentatives de médiation, des conditions ont été créées artificiellement pour que la mission du comité accouche d'une souris.

De la validité du mandat du Bureau exécutif national

Le mandat de cinq ans du Bureau exécutif national issu du congrès extraordinaire du 30 juin 2010, qui devait expirer en juin 2015, a été abrégé au cours d'un autre congrès extraordinaire les 24 et 25 janvier 2014, tenu à Bobo-Dioulasso et qui a réuni l'ensemble des 13 chefs de région et des 45 provinces du pays avec la participation effective des représentants des jeunes, femmes et anciens du parti ainsi que celle du frère Laurent Bado.

A cette occasion, des commissions ont été créées pour assurer une meilleure organisation des travaux à travers les thématiques suivantes :

Renforcement des capacités politiques et organisationnelles du PAREN ;

Perspectives électorales et orientations politiques du parti.

Ce congrès a pris des résolutions importantes dont l'investiture de Tahirou Barry comme candidat à l'élection présidentielle.

L'élection des membres du nouveau bureau pour un autre mandat de cinq ans a eu lieu le samedi 25 janvier après la plénière. Au vu du dossier régulièrement soumis à l'autorité compétente, le récépissé n°2014-00479/MATD/SG/DGSEPP/DLFSPP du 07 avril 2014 a été délivré. Par conséquent, en dehors d'un congrès extraordinaire régulièrement convoqué, le mandat du bureau actuel du PAREN court jusqu'en janvier 2019.

De la légalité du congrès

La rencontre qualifiée de congrès a été convoquée par le frère Laurent Bado sans information officielle du Bureau exécutif national et sans respect des procédures prescrites par l'article 5 du règlement intérieur du PAREN qui dispose que : « Les participants au congrès sont informés au moins quarante cinq (45) jours à l'avance du lieu et de la date de tenue du congrès. » L'article va encore plus loin en mettant le bureau au cœur de l'organisation du congrès. En effet, il précise que le Bureau exécutif est chargé de la transmission des convocations et de l'organisation matérielle du congrès.

Du reste, l'initiative de la convocation d'un congrès est dévolue au Président du parti, au Bureau exécutif à la majorité des 2/3 de ses membres conformément à l'article 14 du statut du PAREN.

En outre, la qualité des participants prescrite par l'article 12 du statut n'a pas été respectée car aucun chef de région, de province ayant mandat en cours de validité ni élu parlementaire ou municipal, en dehors du député Laurent Bado, n'a participé à la rencontre.

De ce qui précède, les conclusions de cette réunion demeurent sans effet juridique et ne sauraient remettre en cause la validité du mandat actuel du Bureau exécutif national.

Une motion de 2006 officiellement présentée, octroyant des prérogatives extraordinaires et indéfinies au frère Laurent Bado, ne saurait se substituer et surtout être contraire aux textes fondamentaux du parti librement adoptés et actuellement en vigueur.

Le Bureau exécutif national, tout en réitérant sa confiance au frère Laurent Bado, l'invite à inscrire son action dans les textes fondamentaux en vigueur du parti et à œuvrer résolument et patiemment à la préservation des acquis du PAREN.

Le Bureau exécutif national invite l'ensemble des militants à la retenue et à la sérénité pour poursuivre la marche du parti vers sa redynamisation.

La réunion a pris fin à 19h 45.