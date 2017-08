Cote d'Ivoire: Forum de l'agribusiness aux Etats-Unis - Jennifer Ceres obtient d'importants acquis pour le pays

Présente aux Etats-Unis où elle a conduit une délégation de 07 personnes pour participer à la 3ème édition du forum international agribusiness qui a eu pour cadre le siège de l'Organisation des nations unies à New York, du 25 au 26 juillet 2017, Jennifer Ceres a obtenu d'importants acquis pour l'agriculture ivoirienne.

Le séjour de Jennifer Ceres, Présidente directrice général de l'association pour la valorisation des agriculteurs (AVA), aux Etats-Unis a été plus que fructueux. Elle a représenté la Côte d'Ivoire au forum qui avait pour thème « opportunités de partenariats inclusifs pour les agriculteurs et éleveurs africains avec les institutions publiques et privées américaines dans le domaine de l'agriculture ».

Ce forum a permis à la promotrice des JNVA (journées nationales de valorisation de l'agriculture) de présenter le tableau de l'agriculture ivoirienne. Avec une parfaite maitrise de son sujet, Jennfier Ceres a convaincu et obtenu des partenariats pour booster le secteur agricole ivoirien.

« Je tiens à informer le public du succès de notre participation qui m'aura permis de présenter la situation de nos agriculteurs et éleveurs locaux ainsi que les besoins réels de la Côte d'Ivoire pour un meilleur développement de notre secteur agricole.

En effet, nous avons pu rencontrer, échanger, et nouer des relations de travail avec d'autres délégations d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe, et surtout avec les différents représentants d'institutions Américaines, des institutions de Brettons Woods, et plusieurs chefs d'entreprises et entrepreneurs Américains », note avec satisfaction la patronne des JNVA.

Plus spécifiquement, elle s'est réjouie de la signature d'un protocole d'accord avec des partenaires américains en vue du financement de certains segments du secteur agricole ivoirien. « Je me réjouis particulièrement d'avoir pu trouver des partenaires Américains sérieux, qui ont exprimé une ferme volonté de nous accompagner dans notre besoin de financement de certains de nos projets urgents, dans le secteur agricole, en support à la jeunesse Ivoirienne.

A l'issue du Forum, j'ai opportunément pu signer un protocole d'accord préliminaire, dont les détails seront présentés au Conseil et à certains membres du gouvernement et leaders politiques pour leur appréciation ».

Dans le cadre de la finalisation de la signature de ce protocole d'accord, Jennifer Ceres a annoncé l'arrivée en Côte d'Ivoire dans les prochaines semaines de ses partenaires Américains. Qui prendront part à la 7ème édition des JNVA qui aura lieu du 27 au 29 septembre 2017 à Korhogo.