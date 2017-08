Cameroun: Obsèques Monseigneur Bala - L'Eglise camerounaise et «les forces obscures»

Saura-t-on un jour ce qui est véritablement arrivé à Monseigneur Jean-Marie Benoît Balla, qui a peut-être emporté dans sa tombe le mystère entourant sa disparition ? Le 2 juin 2017, soit quarante-huit heures après sa disparition, le corps de l'évêque de Bafia avait été repêché des eaux de la Sanaga au Cameroun.

Avant cette découverte macabre, son véhicule avait été retrouvé en bordure de route avec sur la «place du mort» ou, si vous voulez, le côté passager à l'avant du véhicule, un papier à entête du diocèse avec la mention manuscrite «Je suis dans l'eau». Quatre mots, tout ce qu'il y a de plus mystérieux comme dans une version tropicalisée du fameux «Omar m'a tuer» (1). Tout de suite, la religion de la Conférence épiscopale camerounaise, qui n'a jamais cru un traitre mot de ce message, a été faite. Il ne s'agirait pas d'un suicide ou d'une noyade accidentelle mais bel et bien d'un assassinat. «Lorsque quelqu'un se noie, l'eau entre dans son corps, dans ses poumons. Ce n'était pas le cas ce jour-là», avait expliqué doctement le président de la Conférence épiscopale après avoir vu le corps ce fameux 2 juin.

Cette religion des prélats était d'autant plus faite que les premières analyses du corps avaient révélé que la victime a subi des violences. Sans oublier que ce n'est pas la première fois qu'un prêtre est assassiné ou meurt mystérieusement au Cameroun. En effet, la mort suspecte de Monseigneur Balla vient s'ajouter à une longue liste qui a déjà éprouvé les hommes de Dieu : en 1997, l'abbé Philippe Ambassa était accueilli dans un hôpital parisien, brûlé au deuxième degré après avoir échappé à une tentative d'assassinat ; l'abbé Joseph Mbassi a été retrouvé mort à Yaoundé en 1988 ; le père Antony Fontegh, a été tué à Kumbo (Nord-Ouest) en 1990 ; Mgr Yves Plumey fut assassiné à Ngaoundéré (Nord) en 1991 ; les sœurs Marie Germaine et Marie Léone, ont été violées et tuées à Djoum en 1991 ; et le père Engelbert Mveng, tué à Yaoundé en 1995. Depuis 1982, ils sont donc 12 à avoir trouvé la mort de façon brutale et suspecte sans que les responsables soient retrouvés et punis.

Qui aurait donc tué le pauvre prélat avant de jeter son corps dans le fleuve Sanaga ? Mystère, mystère, mystère. Une enquête judiciaire pour mort suspecte a en tout cas été ouverte, l'autopsie faite, mais l'Eglise camerounaise et les autorités ne prêchent toujours pas le même évangile. Dans ces conditions, les obsèques de Monseigneur Balla, hier à Yaoundé, ne pouvaient qu'être dans une atmosphère lourde. Un climat d'autant plus pesant que le président Paul Biya s'est fait représenter par le garde des Sceaux, alors même que l'épiscopat suspecte même la justice de vouloir enterrer l'affaire avec le ministre de Dieu.

Qui seraient donc ces «forces obscures» qui combattent l'Eglise et dont ont parlé les concélébrants dans leur homélie ? Si le coupable n'est pas tout désigné, dans un pays où le pouvoir spirituel a souvent entretenu des relations délicates, voire pires avec le pouvoir temporel, on n'a pas besoin d'être un grand clerc pour suivre le regard des religieux. Autant dire que la tension n'est pas près de baisser.