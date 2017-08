Burkina Faso: Le Présimètre pour suivre l'action gouvernementale

«Elle permettra non seulement de renforcer le dialogue social et la démocratie au Burkina Faso, mais aussi de faciliter la tâche à tous car toutes les actions du gouvernement y sont synthétisées» a-t-elle déclaré. Elle invite donc tout le monde à s'y inscrire.

Le «Présimètre» se veut aussi une interface qui capitalise la contribution citoyenne pour permettre aux électeurs de contribuer au développement de leur pays. Il vient, selon les affirmations de M. Yaméogo, compléter les mécanismes traditionnels de suivi des politiques et les méthodes participatives conduites par les représentants des Organisations de la société civile et les partenaires de Diakonia. Il a par ailleurs assuré que sur la mise en œuvre des projets publics, la plateforme est une source d'informations fiable pour les citoyens.

C'est surtout, a-t-il poursuivi, un moyen subtil de collaboration entre la société civile et les autorités publiques à travers la mise à disposition d'informations sur l'action publique pour que les autorités puissent intervenir et corriger les dysfonctionnements.

Roch Marc Christian Kaboré est à 32% de consommation de son mandat présidentiel. Il est grand temps que l'ensemble des promesses faites il y'a 582 jours, soient suivies et commentées pour assurer le bon déroulement de leur mise en œuvre. C'est ce que pensent l'ONG suédoise Diakonia et ses partenaires.

Nommé «Présimètr», cette plateforme entend non seulement mesurer les performances de mise en œuvre des politiques publiques mais aussi être un cadre d'expression et de dialogue entre gouvernants et gouvernés.

