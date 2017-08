Burkina Faso: Les femmes veulent formaliser leurs entreprises

C'est pourquoi, Mme Zongo a invité ses sœurs à formaliser leurs unités de production et à leur offrir plus de chance pour les compétitions nationales et au-delà des frontières.

Et une fois ces étapes franchies, la première responsable du département a annoncé une opération spéciale de délivrance d'extraits d'enregistrement au Registre du commerce et de crédit mobilier(RCCM) pour celles qui auront adhéré à l'initiative.

Consciente de cette situation, le ministère en charge de la promotion de la femme a décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire passer ce 21% en 2015 à 50% en 2020 et ce, à travers la formalisation des entreprises féminines.

Parmi ces entreprises, 63% ont un capital de départ de moins d'un million de F CFA et seulement 6% ont un capital de plus de 20 millions de F CFA. Toute chose qui se traduit par leur faible présence dans l'entrepreneuriat formel.

Selon une étude réalisée par le ministère en charge de la femme en 2013, les femmes entrepreneures représentent 45% dans le secteur du commerce, 29% dans les services, 21% dans la production et la transformation et 5% dans les autres domaines.

Le ministère de la Femme, de Solidarité nationale et de la Famille, a organisé, le mardi 1er août 2017 à Ouagadougou, une journée d'informations et de sensibilisation au profit des femmes du secteur informel de la région du Centre.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.