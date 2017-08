Ile Maurice: Pourquoi l'Asie devient une destination d'affaires pour les Mauriciens

Ciel Textile, CMT Ltd, Lux Resorts & Hotels, Cim Group et plus récemment ABC Banking, ils ont chacun un point commun. C'est que ces groupes ont décidé de prendre le pari international en investissant en Asie ou, à défaut, d'assurer une présence dans cette partie du monde.

Aujourd'hui, ils récoltent déjà les dividendes car l'émergence de l'Asie comme une puissance économique régionale dominera le monde. Tant par sa forte croissance économique, entre 6 % et 7 % annuellement, que l'immensité de son marché.

Ciel Textile Ltd, filiale du groupe Ciel, engrange aujourd'hui 31 % de ses revenus de ses opérations asiatiques, soit un peu plus de Rs 325 millions sur un chiffre d'affaires de Rs 10,5 milliards réalisés au 30 juin 2016. Le pôle textile est présent dans cette région depuis une dizaine d'années à travers l'Inde, où il opère cinq sites de production et un sixième au Bangladesh.

Le sous-continent indien reste toujours dans la ligne de mire de Ciel Textile qui envisage de lancer l'année prochaine un nouveau site de production en Inde, à travers sa filiale Aquarelle Ltd, pour la confection de chemises. Son Chief Executive, Harold Mayer, définit sa stratégie internationale : la croissance du groupe, explique-til dans son rapport annuel de 2016, privilégiera plus que jamais une présence accrue en Asie, notamment en Inde et dans la sous-région chinoise.

D'ailleurs, le groupe s'implantera prochainement au Vietnam. Aquarelle aménagera une unité de production qui servira de hub pour répondre aux besoins d'un vaste marché grandissant dans cette région. L'objectif du groupe textile est de finaliser en 2017 son Business Plan pour son expansion en Asie afin de pouvoir l'exécuter en 2018.

C'est dire que le nouveau positionnement économique de l'Asie attire les investissements mauriciens. «Si les opérateurs mauriciens s'installent en Asie, plus particulièrement en Inde, au Bangladesh et demain au Vietnam, c'est principalement en raison de la disponibilité d'une main-d'oeuvre facile et à bon marché

. Il y a aussi un marché à prendre avec l'émergence d'une classe moyenne disposant d'un fort pouvoir d'achat. Il faut savoir que l'Inde et la Chine ensemble génèrent une population combinée de 2,7 milliards d'habitants. On comprend alors pourquoi les industriels dans le monde se bousculent au portillon pour avoir leur part de gâteau», analyse Dean Lam, Managing Director de HSBC Mauritius, qui voyage régulièrement dans cette région.

Le siècle de L'Asie

Une analyse que partage le Managing Partner de KPMG, John Chung, soutenant que le 21e siècle pourrait bien être vu comme celui où l'Asie, menée par la Chine et l'Inde, donnera toute sa mesure. «La montée en puissance de ces pays et d'autres encore donnera à cette région une nouvelle dimension. La présence des entrepreneurs locaux y sera certainement renforcée, dépendant des secteurs dans lesquels ils opèrent».

Ce qui a motivé d'ailleurs Lux Resorts & Hotels d'étendre son périmètre aussi loin que la Chine, plus spécifiquement dans la ville de Lijiang, où le groupe hôtelier mauricien a lancé Lux Tea Horse Road. Celui-ci accueillera à terme plusieurs hôtels de charme, dont deux qui sont déjà opérationnels, Lux Lijiang et Lux Benzilan.

Le Chief Executive du groupe, Paul Jones, ne cache pas que Lux Tea Horse Road est la destination idéale pour la croissance du groupe. «Les progrès économiques de la Chine et sa stabilité ainsi que l'accès de plus en plus facile aux voyages font du continent asiatique une destination de plus en plus attractive pour les voyageurs.» Il voit entre dix et 15 hôtels dans cette région de la Route du thé. Cependant, il reconnaît que c'est un projet à long terme qui va prendre des années à se concrétiser. «On pense ouvrir en moyenne un hôtel par an, sous contrat de gestion.» Dans le collimateur du groupe : le Vietnam avec la signature d'un accord pour gérer un hôtel de luxe à Phu Quoc. Cet établissement de luxe prévoit d'ouvrir ses portes courant 2018.

C'est le même raisonnement qui a guidé la direction d'ABC Banking Corporation d'ouvrir au début de cette année un bureau de représentation à Hong Kong, troisième centre financier mondial. Le groupe bancaire, le premier à lancer un bureau dans cette région, souhaite développer davantage son pôle principal, en l'occurrence les activités bancaires à l'international. «Une présence à Hong Kong accroîtra la visibilité de la banque sur le plan international», soutient Brian Ah Chuen, Strategic Business Executive d'ABC Banking Corporation. Avec ce bureau, dit-il, ABC Banking sera au coeur de la capitale des affaires en Asie et permettra d'élargir son portefeuille de clients.

Certes, la réussite du nouveau positionnement des entreprises mauriciennes en Asie s'appuie forcément sur le soutien d'Air Mauritius qui multiplie ses dessertes sur la Chine. À ce jour, MK y assure une dizaine de vols hebdomadaires nommément sur Beijing, Chengdu, Hong Kong, Shanghai et Guangzhou. Les opérateurs reconnaissent que les opérations d'Air Mauritius sur la Chine auront été l'élément facilitateur pour accompagner les opérateurs à s'installer dans cette région. Sans compter son apport dans la croissance soutenue du marché touristique chinois sur Maurice. Pour preuve, le nombre de passagers transportés, pour la plupart des touristes, est passé de 67 000 en 2011-12 à 155 555 pendant l'exercice 2015-16.

Après l'Afrique, l'Asie demeure incontestablement un nouvel eldorado pour les entreprises mauriciennes...