Ile Maurice: CEB - Nouvelle fuite d'informations malgré les sanctions disciplinaires

Plus rien ne semble arrêter les lanceurs d'alerte au sein du Central Electricity Board (CEB). Pas même la suspension de hauts cadres comme le no2, Hassen Fakim, ou le Chief Financial Officer par intérim, Pharad Kurreemun, pour fuite d'informations alléguée. Un nouveau document confidentiel a en effet fait surface.

Ce document était destiné aux membres du conseil d'administration du CEB ainsi qu'aux membres de la direction. Il s'agit d'un rapport sur les poches de dépenses de l'organisme parapublic pour la période 1er janvier au 30 juin 2016. C'est un document détaillé d'une cinquantaine de pages, qui fait surtout état d'un budget sous-utilisé durant cette période.

On apprend ainsi que des Rs 2,4 milliards approuvées pour des investissements durant les six premiers mois de 2016, seules Rs 1,5 milliard ont été injectées dans les projets prévus. Des projets comme la rénovation de la centrale de St-Louis, à Plaine-Lauzun, la construction d'un nouveau parc de stockage d'huile lourde aux Grandes Salines, l'installation d'un réseau électrique à la nouvelle zone de cargo et de port-franc à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Ou encore la construction d'une ferme de stockage à Pointe-Monnier, à Rodrigues.

C'est le département de la production qui a encouru les dépenses les plus importantes, à savoir Rs 989 millions des Rs 1,6 milliard budgétées. Il est suivi du département de transmission et de distribution, avec des dépenses de Rs 431,1 millions sur les Rs 537 millions prévues.

Les Rs 944 millions du budget investissement qui n'ont pas été utilisées durant les six premiers mois de 2016 s'appliquent pour 68 % à des projets majeurs en cours de réalisation et, pour 32 %, à ceux qui ont été budgétés mais qui n'ont pas encore été mis en oeuvre.

Selon ce rapport, le budget pour le réaménagement de la centrale de St-Louis, ainsi que pour la construction du parc de stockage d'huile lourde aux Grandes Salines, a été sous-utilisé à cause des «facteurs externes hors de contrôle». Comme des offres qui ne répondent pas aux critères de l'appel d'offres, la contestation de soumissionnaires non retenus, des affaires qui traînent en longueur devant l'Independent Review Panel et l'attente du feu vert des comités externes entre «beaucoup d'autres raisons».

À pareille période l'année dernière, Pharad Kurreemun, alors Acting Chief Financial Officer du CEB, avait été suspendu de ses fonctions. Son employeur lui reprochait d'être à l'origine d'une fuite d'informations qui aurait permis au leader de l'opposition d'alors d'avoir accès aux Management Accounts du CEB pour la période de janvier à mai 2015. Paul Bérenger avait, lors d'une Private Notice Question sur le tarif de l'électricité adressée au ministre de l'Énergie et des services publics, le 22 septembre 2015, brandi une copie de ce document officiel, estimant les profits bruts du CEB pour 2015 à Rs 4,7 milliards. Document dont Ivan Collendavelloo a, ce jour-là, dit ignorer l'existence.

Pour sa part, Hassen Fakim, directeur général adjoint du CEB, a également été suspendu de ses fonctions en mai 2016 pour fuite d'informations. Il s'agit d'une lettre confidentielle signée du directeur général d'alors, Gérard Hébrard, et envoyée à la Senior Chief Executive du ministère des Services publics, Nirmala Nababsing, sur le parc de stockage d'huile lourde aux Grandes Salines. Cette lettre a été divulguée au Parlement par Paul Bérenger et aurait provoqué des changements majeurs au plan initial du CEB en ce qui concerne ce projet.