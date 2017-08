Ile Maurice: Le tarif d'un ticket du métro - Ce qu'en pensent les Mauriciens

opinion

Le ticket du métro coûtera Rs 50 pour un trajet de 41 minutes dans trois ans. Ces années passées, celui-ci augmentera de Rs 10 chaque cinq ans. Est-ce un projet viable selon vous ? Voyagerez-vous à bord de ce nouveau moyen de transport à ce prix-là ?

Fadeel Rawoo, 46ans, planteur

«Non, je ne trouve pas l'utilité d'un tel moyen de transport à Maurice. Cela ne vaut pas la peine, je préfère voyager dans mon propre transport qu'à bord du métro. Le Metro Express est un moyen parmi tant d'autres pour eux de s'en mettre plein les poches.»

Kevin Seeruttun, 46ans, commerçant

«Je préfère continuer à prendre le bus car le métro n'est pas plus rapide et coûte même beaucoup plus cher. C'est inconcevable de payer Rs 50 pour environ 40 minutes de trajet. C'est sûr que Pravind n'occupera plus le poste de Premier ministre d'ici trois ans.»

Samil Kodabukus, 27ans commerçant

«C'est trop cher. À ce prix-là, il vaut mille fois mieux continuer à prendre le bus. Ils ne pensent qu'à se faire de l'argent et non pas au devenir du peuple mauricien.»

Saulick Kumar, 47ans, caissier

«Je trouve que c'est un projet viable. Ce sera cher si vous êtes dans le rush, mais si ce n'est pas le cas vous pouvez toujours prendre le bus express.»

Nouman Mudarbux, 35 ans, travaille à son propre compte

«Je m'interroge sur le devenir d'un tel projet à Maurice, vu notre situation économique. Je ne pense vraiment pas que ça va aller loin. Il se met le doigt dans l'oeil s'il pense maintenir son poste de Premier ministre dans trois ans.»

Vishal Kasrisingh, 37ans, opérateur

«C'est inadmissible d'avoir un seul trajet. Le Metro Express devrait s'arrêter à chaque région vu qu'ils sont en train de dépenser une fortune pour ce projet.»

Moodhoo Delyduth, 68 ans, retraité

«C'est un super projet, car c'est une chance inouïe pour les retardateurs et les gens qui sont constamment pressés. Les Mauriciens rentreront plus tôt chez eux et voyageront en tout confort.»

Sudesh Laldeosingh, 54 ans, chauffeur

«Pour les services offerts, le prix fixé pour le métro est abordable. Nous rentrerons plus vite chez nous et au travail. Le Metro Express permettra aussi de réduire le nombre d'accidents de la route.»