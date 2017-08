Angola: Cuanza Norte - Plus de 300 jeunes formés par le CLESE

Ndalatando — 351 jeunes ont bénéficié au cours des trois dernières années, d'une formation sur l'entrepreneuriat dans la province de Cuanza Norte, grâce au Centre Local d'entrepreneuriat et Services d'Emploi (CLESE).

C'est ce qu'a informé mardi à l'Angop, à Ndalatando, le responsable de l'institution, Lourenço Popo da Costa, indiquant que la formation visait aussi à doter aux participants d'outils nécessaires pour commercer leurs négoces.

Durant la formation, a-t-il indiqué, les participants ont reçu des connaissances théoriques et pratiques en matières d'entrepreneuriat, de création d'affaires, de gestion financière, de marketing et vente, d'informatique et d'élaboration d'un plan d'affaires.

La formation, a ajouté le responsable, avait également pour but de former les jeunes dans le domaine de gestion de petites affaires et de les aider à trouver les idées pour les transformer en projets concrets, dans le cadre de la création d'emplois.