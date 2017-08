Angola: Elections 2017 - Le MPLA en faveur du développement industriel et de la diversification économique

Le MPLA a cité, à titre d'exemple, les provinces de Luanda, de Benguela et de Huambo comme celles qui contribuent au processus de diversification de l'économie nationale et à la création de postes d'emploi nouveaux, notamment au profit des jeunes.

Le MPLA défend également des encouragements fiscaux, et la construction et le maintien des routes et des Centres de distribution, auxquels s'ajoutent les projets de production d'engrais, des équipements et des machines agricoles.

Créer des conditions pour installer de nouvelles industries dans toutes les régions du pays, assurer l'assistance technique et la formalisation de petites et moyennes usines, figurent dans le projet électoral du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola.

