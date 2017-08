Maroc: Le MRE au centre de toutes les sollicitudes

Tenue à Rabat du 2ème Forum de concertation des associations de la société civile des Marocains du monde

"Il faut cesser de se plaindre, de critiquer à tout-va et de faire de l'autoflagellation. Il faut passer à une nouvelle culture basée sur la confrontation de la réalité. Il faut instaurer un nouvel engagement et un partenariat entre le ministère et les Marocains du monde. Nous avons besoin de relations solides et concrètes à même de nous faire éviter les clash et le manque de confiance ». C'est ainsi qu'Abdelkrim Benatiq s'est adressé aux MRE participant au 2ème Forum de concertation des associations de la société civile des Marocains du monde tenu avant-hier à Rabat.

D'après lui, des instructions Royales ont été données pour accorder une grande importance au dossier des MRE et il y a eu des réunions marathon et exclusives pour mettre en œuvre ces consignes. « Les MRE constituent un vrai capital pour notre pays et la mère patrie a besoin d'eux et de leurs compétences. Aujourd'hui, la communauté marocaine à l'étranger compte 400.000 jeunes qui ont un niveau scolaire Bac plus 5 ; 700.000 d'entre eux sont médecins et 974.000 occupent des postes de direction dans de grandes entreprises», a précisé le ministre délégué. Et de poursuivre : « Cette communauté est également en mutation et subit de plein fouet les effets des crises et de l'instabilité qui touchent le monde ».

Selon Abdelkrim Benatiq, ces compétences marocaines doivent être intégrées à l'économie nationale non pas comme de simples spectateurs mais comme de vrais acteurs. Aussi y a-t-il eu élaboration d'une politique publique d'investissement qui valorise et met en avant l'expérience et le savoir-faire de ces MRE. « Il n'y aura pas de véritable politique industrielle sans participation de ces Marocains du monde qui sont à même de servir de ponts entre des secteurs importants de leurs pays de résidence et le Maroc ou celui de transmetteurs de nouvelles technologies», a-t-il déclaré.

Et d'ajouter que « ces MRE peuvent jouer également un rôle au niveau marketing des produits nationaux. Il faut savoir que l'investissement dépasse de loin les seuls volets des fonds investis et du marketing, le capital humain est plus que primordial ».

Le Royaume a besoin des Marocains du monde pour enrichir sa nouvelle politique de migration et d'asile. Le ministre délégué estime en outre que les MRE peuvent partager leurs expériences en matière d'intégration et de vivre-ensemble. « Nombre de questions se posent au Maroc au niveau de l'éducation des migrants, de l'emploi, du logement, du culte, ...

Nous sommes en train d'affronter la dureté de la réalité et c'est grâce à votre expérience dans vos pays de résidence que beaucoup de problèmes auxquels nous nous heurtons aujourd'hui peuvent être résolus. Votre rôle est grand et c'est à vous de l'assumer», a-t-il souligné.

Le ministre délégué a également exprimé l'espoir que ce forum fournira l'opportunité de mener une réflexion collective et discuter des moyens appropriés en vue d'assurer l'adéquation des dispositifs d'accompagnement des MRE.