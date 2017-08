Maroc: L'aéroport de Rabat-Salé décroche le "Certificat d'aérodrome" de l'OACI

Avec une capacité aéroportuaire de 1,5 MPAX par an, l'aéroport de Rabat-Salé est connecté à 12 aéroports en Europe en plus d'un aéroport au Moyen-Orient.

M. Sajid a également relevé que ce certificat de conformité a été délivré à l'aéroport Rabat-Salé, 2ème aéroport certifié après celui d'Agadir-Al Massira, grâce à la consolidation des efforts des personnes œuvrant dans ce domaine et leurs compétences permettant ainsi au Maroc d'être conforme aux exigences qu'imposent l'OACI et de hisser le secteur de l'aviation civile au niveau des exigences internationales.

Ce certificat, qui atteste de la conformité des processus de gestion de l'aéroport afférents à la sécurité des infrastructures avec les exigences, les techniques et les standards réglementaires de l'OACI, a été délivré au terme d'un audit minutieux conduit par la DGAC au niveau de l'aéroport Rabat-Salé, en coordination avec l'Office national des aéroports et ses partenaires, couvrant l'ensemble des infrastructures, des équipements et des services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs, y compris les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SLIA), ainsi que les conditions d'homologation des pistes.

