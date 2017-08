Tunisie: Curiosités et attentes...

Le président du mouvement Ennahdha, qui a passé beaucoup plus de temps à soigner son image à… Plus »

Dans la formation type, il y a des titulaires à part entière. On citera Ben Chérifia dans les bois, les deux latéraux Mbarki et Chammam, et les attaquants Badri et Khénissi.

Quand on sait que quelques joueurs se sont distingués lors des deux dernières sorties, on serait curieux de voir quel onze de départ alignera Faouzi Benzarti, ce soir, contre le FUS de Rabat.

Une séance de visionnage de l'adversaire a également eu lieu. C'est dire que l'Espérance de Tunis est la formation qui prend le plus au sérieux la joute arabe. Tant mieux quand on sait qu'il y a 2,5 millions de dollars à empocher.

