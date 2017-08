Tunisie: Carton plein pour la relance du tourisme tunisien

Le président du mouvement Ennahdha, qui a passé beaucoup plus de temps à soigner son image à… Plus »

D'autres projets sportifs, culturels, gastronomiques, et bien sûr touristiques sont déjà programmés par les deux associations Carthage et Asslama, dont un Tournoi international de pétanque dans l'enceinte du Château de Vincennes, pour rendre hommage au Président Habib-Bourguiba, qui y fut emprisonné avant son exil à l'île de Groix.

Un vibrant hommage a été rendu à Mathieu et rendez-vous pris pour le semi-marathon de «Bir Mathieu» le 21 octobre prochain à Douz et pour le Marathon des Oasis du 19 au 26 novembre...

Encore une fois l'amitié franco-tunisienne a primé, c'est de bon augure pour la relance du tourisme en Tunisie. Le groupe Asslema et sa charmante présidente Aziza Hassine étaient bel et bien au rendez-vous.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.