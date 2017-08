Ile Maurice: Dr Dushyant Purmanan - « C'est le patient qui risque de faire les frais du shift system »

Nous restons convaincus qu'avec une communication adéquate, bon nombre de problèmes peuvent être résolus. Mais nous constatons qu'il n'existe pas de bonne entente entre les syndicats de la santé et le ministère, voire même avec le ministre. Cela fait des mois que la GMDOA cherche à obtenir une rencontre exclusive avec le ministre, mais cela n'a jamais abouti. Idem pour le Senior Chief Executive (SCE) de la Santé. Nous obtenons toujours la même réponse de la secrétaire : «Le SCE est occupé dans une réunion.» D'ailleurs, la GMDOA n'a pas été conviée à la réunion d'aujourd'hui (NdlR, hier) avec le ministre Anwar Husnoo. Les relations industrielles sont tendues et c'est malheureux. Devant cette situation, nous n'écartons pas la possibilité d'entamer une grève de la faim.

Oui c'est vrai. Avec le nouveau système, les généralistes travaillant dans des départements spécialisés arrivent à 8 heures alors que les médecins spécialistes arrivent une heure plus tard. Comment faire le handing over ? Ce qui s'est passé durant la nuit, c'est-à-dire de 16 heures la veille jusqu'à 8 heures le lendemain matin, le spécialiste ne le saura pas. C'est un travail d'équipe.

Oui, nous soutenons la cause de la Medical and Health Officers Association (NdlR, MHOA - syndicat qui représente les médecins généralistes). Nos deux syndicats se regroupent autour de 95 % des médecins à Maurice. Depuis que le système de rotation a été introduit en mode pilote l'année dernière, le ministère de la Santé n'est jamais venu de l'avant avec des conditions sur papier.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.