Egypte: Les autorités veulent mettre fin au «chaos médiatique»

Après le soulèvement populaire de 2011 qui a démis l'ex-président Moubarak un vide juridique a permis la libre création de centaines de radios et de télévisions privées. Depuis l'arrivée du président Sissi au pouvoir en 2014 les chaines islamistes ou soutenant les Frères musulmans ont été fermées. Des présentateurs contestataires ont, plus récemment, été poussés au silence par le biais de pressions indirectes.

Mais des programmes plus politiques ont aussi été visés. Un présentateur et sa chaîne ont ainsi été mis en garde pour avoir accusé de corruption des responsables du ministère de l'Agriculture. Selon le syndicat, le présentateur n'a pas apporté de preuves soutenant ses accusations.

