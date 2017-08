Tunisie: Le temps des retouches

Le président du mouvement Ennahdha, qui a passé beaucoup plus de temps à soigner son image à… Plus »

Le match amical face à l'USM a montré que les doublures peuvent prétendre à une place dans l'équipe titulaire. Nous pensons notamment à Frioui, Jelliti et Zaidi. Ce panaché jeunes-cadres confirme cette particularité de faire de la Chabiba une équipe équilibrée et épanouie.

Nous sommes optimistes vu l'expérience des éléments recrutés. Nous espérons réussir l'entame du championnat pour travailler dans la sérénité.» Les Aghlabides tirent leur force de leur jeu collectif. La concurrence est de plus en plus rude.

Et l'entraîneur adjoint Salem Guédhami de confirmer : «Le rendement des nouvelles recrues est rassurant. Nous avons remarqué une harmonie entre les différents compartiments du jeu. Les jeunes du crû ont montré des qualités athlétiques et techniques.

Renforcée par les nouvelles recrues Kamerji, Sameti, Bouchniba, Abbès, Khémiri, Louil et Dhiouf, la JSK a de nouvelles solutions dans les différents compartiments du jeu. Le stage d'Ain Draham a d'ailleurs servi à peaufiner l'entente entre les différents compartiments du jeu et voir le degré d'assimilation des choix techniques.

