Congo-Brazzaville: Ouesso - Des opérateurs économiques locaux sensibilisés aux avantages du GUD

Les autorités congolaises viennent d'ouvrir un nouveau guichet unique de dédouanement (GUD), le 1er août dernier à Ouesso, pour tenter de simplifier les formalités de déclaration douanière et contribuer à l'amélioration du climat des affaires.

Une importante séance de travail a réuni en marge de la cérémonie de lancement des opérations du GUD, à Ouesso, des cadres de la douane congolaise, du ministère des Finances, de la Banque postale du Congo (BPC) en charge de la gestion du GUD et les acteurs de la vie commerciale et économique de cette localité.

Présidée par le directeur de cabinet du ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Emmanuel Akouala Mpan, cette rencontre a permis aux différents acteurs d'échanger sur les acquis de ce processus de modernisation, la fiabilité des opérations et la prise en compte des préoccupations des opérateurs économiques de Ouesso.

S'adressant aux opérateurs économiques, Emmanuel Akouala Mpan a réaffirmé l'engagement des autorités congolaises d'informatiser toutes les régies financières, afin d'instaurer de la transparence et l'efficacité dans la collette des recettes publiques de l'Etat.

« Nous sommes à l'ère de la mondialisation, le ministère des Finances s'attelle à moderniser les moyens de recouvrement des recettes douanières. C'est ainsi que depuis un bout de temps, il a prescrit des missions précises à la douane congolaise. Le ministre a mis en place un système informatisé qui fonctionne et nous avons tous intérêt à le faire fonctionner », a-t- il lancé à ces opérateurs économiques et importateurs.

Parmi les nombreux sujets abordés il y a la filière bois qui est également concernée par ces réformes, avec le paiement de la redevance de bois scié humide, la redevance de bois scié sec. Philippe N'dong, un grossiste, exerce ses activités à Pokola et Ouesso. Il salue l'initiative de moderniser et informatiser les formalités de dédouanement: « Les autorités ont pris la bonne option de bancariser le paiement des droits de douane ; cela nous permet d'éviter les tracasseries et la lenteur dans le traitement des cas », a-t- il estimé.

Le rôle de la BPC est crucial dans ce processus de modernisation des administrations douanières. Avec une quinzaine d'agences dans tout le Congo, la BPC, l'unique banque publique, s'estime capable de remplir son contrat avec l'Etat et de satisfaire en même temps ses clients traditionnels.

« Nous avons une fonction support à animer en ce qui concerne le paiement de la liquidation sur le processus de dédouanement. C'est un rôle extrêmement complexe qui nécessite une certaine rigueur dans les opérations de collette des recettes », a lâché le directeur général de la BPC, Calixte Tabangoli.