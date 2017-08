Congo-Kinshasa: Marché des assurances - Au moins quinze compagnies prêtes à s'implanter au pays

Avec la nouvelle législation, les nouveaux acteurs devront nécessairement garder au moins 25 % des sommes générées par leurs produits d'assurances. Créée le 26 janvier 2016, l'Arca a bien lancé l'opération de dépôt et de réception des lettres d'intentions des acteurs désireux d'investir dans ce secteur dans les délais, principalement à l'intention des sociétés d'assurances et de réassurances. Le pilier fondamental de la réforme est bien entendu le Code des assurances, entré en vigueur officiellement le 17 mars 2016. Il consacre l'ouverture de l'activité de l'assureur et de réassureur à des opérateurs nationaux et internationaux (si elles ont des filiales en RDC).

Selon le calendrier officiel, le gouvernement devrait procéder, dès le mois d'août, à l'ouverture d'une procédure de soumission pour ces compagnies. Par ailleurs, il est prévu la remise des licences au dernier trimestre de l'année en cours. Des chiffres publiés par les sources indépendantes dont Blomberg parlent déjà d'un marché porteur capable de générer annuellement près de 500 millions de dollars américains USD. Mais il est important de poursuivre les réformes pour booster suffisamment le marché pour profiter de son grand portentiel. Par exemple, il faudra faire preuve de créativité en installant différentes plates-formes. Les analystes les plus optimistes n'excluent plus la création d'une bourse dans les prochaines années.

Plus de trente jours après le démarrage de la phase de dépôt et de réception des dossiers d'agrément, il se dégage déjà une première tendance plutôt intéressante. En effet, une quinzaine de compagnies ont déposé leurs requêtes auprès de l'Arca. Elles désirent s'implanter dans le pays, répondant ainsi à la publication de la lettre d'intention de l'autorité datant de juin dernier. Cela représente une étape décisive dans le processus d'ouverture du marché des assurances en RDC.

Il s'agit des premières indications chiffrées de l'Autorité de régulation et de contrôle de marché (Arca) après le démarrage effectif de la phase de dépôt et de réception des dossiers d'agrément le 30 juin 2017. Les requêtes adressées à l'Arca feront l'objet d'un examen minutieux au courant du mois d'août, a-t-on appris.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.