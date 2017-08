Congo-Kinshasa: Championnat national d'élire direct Ligue 1 - L'Etoile a brillé face à Nathaly's

En signant sa plus large victoire de la phase retour, l'Etoile du Congo relance ses chances pour reconquérir la quatrième place, qui lui a glissé entre les mains depuis plusieurs journées. Il faudra donc enchaîner des victoires et espérer les faux pas des concurrents. Le mardi à Pointe-Noire, la Jeunesse sportive de Talangaï a stoppé la série de victoires de l'AS Cheminots face aux équipes de Brazzaville, en lui imposant une défaite de (2-0). Nico-Nicoyé a battu l'Interclub (1-0). Cette 28e journée prendra fin le lundi, après des rencontres FC Kondzo-AC Léopards puis Cara-Patronage Sainte-Anne.

L'Etoile du Congo conservait ce score jusqu'à la pause, avant de débuter la deuxième période comme la première : beaucoup d'approximations dans le dernier geste. A force de beaucoup insister, les vert et or vont de nouveau être récompensés à la 69e minute, quand Christ Ngoma Mbo a profité de la mauvaise lecture de jeu du gardien du club ponténégrin pour inscrire un but facile à ses yeux. Déjà à l'abri d'un éventuel retournement de la situation, les Stelliens ont appuyé là où ça faisait mal à Nathaly's à la 80e minute. Parfait Danga reprend de la tête un corner venu du côté droit pour le 3e but.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.