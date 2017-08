Tunisie: Rien à perdre

Le président du mouvement Ennahdha, qui a passé beaucoup plus de temps à soigner son image à… Plus »

On est heureux et fiers de représenter le Maroc puisqu'on reste parmi les quatre meilleures équipes. On entre un peu dans l'histoire. Maintenant, il faut récupérer vite et aller le plus loin.On a été la meilleure équipe du groupe, ce qui n'est pas rien».

Le coach Walid Ragragui, né à Paris il y a 41 ans et qui compte 52 apparitions en sélection marocaine, se veut prudent à l'heure d'établir le bilan de la première phase et de préparer le bras de fer contre le champion de Tunisie.

Badr Boulahroud se positionne en sentinelle devant la défense, juste derrière Ayoub Skouma, milieu offensif axial. Mohamed Fouzir côté droit, et Lamine Diakité côté gauche animent l'attaque et ferment en même temps les couloirs. Naoufel Zarhouni se trouve en soutien de l'avant-centre Zakaria Belhachi.

Aymen Majed dans les bois, Hamza Smoumi côté droit et Saâd Ayet El Khorça côté gauche de la défense, Ass Mandaw Sy et Khaliss à l'axe.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.