Tunisie: ESS - Quatre nouveaux noms à la liste africaine

EST-FUS Rabat : un arbitre saoudien au sifflet

La Commission d'arbitrage de l'Union arabe de football a annoncé que c'est l'arbitre saoudien, Turki Khodhr, qui a été désigné pour diriger le match qui opposera aujourd'hui, l'Espérance Sportive de Tunis au FUS Rabat, pour le compte des demi-finales du championnat des clubs champions. Il sera assisté par le Soudanais Walid Ali et le Palestinien Amine Halabi.

Bassem Srarfi au milieu d'un vestiaire en béton!

Cinq apparitions, 41 minutes de jeu, un penalty provoqué : en 5 mois, l'espoir du Club Africain a progressivement pris ses marques en L1. Débarqué en janvier au milieu d'un vestiaire en béton, chez le leader de l'élite, lancé dans la course à la Ligue des Champions, Bassem Srarfi s'est appliqué à forger ses repères, malgré l'impression déstabilisante d'avoir changé d'univers. «Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des joueurs plus vieux que moi, décrit-il, avec Dante, Balotelli, Belhanda. Je me suis dit que ça allait être vraiment très difficile, et forcément quand c'est le cas, tu commences à douter. Les dirigeants et le coach m'ont toujours dit de ne pas me faire de souci, car mes six premiers mois devaient me servir à m'adapter. Ils m'ont fixé un cap pour être prêt en juillet. J'espère être dans les temps et dans les tons».

Victoire de l'AS Gabès

L'AS Gabès a largement remporté sa rencontre amicale disputée face à la formation algérienne du Widad Athletic Tlemcen.

L'AS Gabès s'est imposé sur le score de trois buts à zéro. Les buts gabésiens ont été inscrits par Ali Guechi et Amir Omrani (doublé).

CSS : assemblée générale évaluative au mois de septembre

Le Club Sportif Sfaxien tiendra au mois de septembre une assemblée générale évaluative. Cette assemblée se déroulera le 8 septembre à partir de 17h00. Elle aura lieu au siège du Club Sportif Sfaxien à Sfax.

Ajouté le : 03-08-2017