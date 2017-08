Cameroun: Obsèques de Mgr Bala - Vive émotion à Yaoundé

La mise en bière de l'évêque de Bafia suivie de la messe pontificale en la cathédrale s'est déroulée en présence de Laurent Esso représentant personnel du chef de l'Etat.

L'entrée de la dépouille mortuaire de Mgr Jean-Marie Benoît à la Cathédrale Notre - dame des-Victoires de Yaoundé a provoqué un standing-ovation des milliers de fidèles dont la plupart y ont pris place depuis les premières heures de la matinée. Ils sont venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé et d'ailleurs pour rendre un dernier hommage au prélat mort en juin dernier dans des circonstances tragiques.

Dans une cathédrale archicomble, prêtres, religieuses et religieux jouaient des coudes pour se trouver une place. Les mines serrées, le clergé et les fidèles dissimulaient leur tristesse dans les prières et les chants liturgiques. C'est à 12h que la messe pontificale démarre. La conférence épiscopale nationale du Cameroun est au grand complet. Le célébrant principal, le Nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mgr Piero Pioppo est entouré de Nnss Samuel Kleda, Jean Mbarga et Abraham Kome, respectivement archevêques de Douala, de Yaoundé et évêque de Bafang et administrateur apostolique de Bafia.

Le chef de l'Etat est personnellement représenté par Laurent Esso, ministre d'Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Une bonne brochette de membres du gouvernement est présente. L'homélie de circonstance est prononcée par l'Abbé Joseph Akonga Essomba, curé de la paroisse Saint Jean d'Essos, ancien compagnon de route de Mgr Jean-Marie Benoît Bala à l'archidiocèse de Yaoundé. Dans un ton très grave, il égrène les souvenirs de son « frère et camarade » qu'il a accompagné il y a quatorze ans à Bafia lorsqu'il fut nommé par le Saint Père à la tête de ce diocèse. Il loue ses qualités de bon meneur d'hommes et surtout sa très grande efficacité et capacité à régler les différends dans les paroisses.

En s'interrogeant sur les circonstances de la mort de ce pasteur, l'ancien administrateur diocésain de Yaoundé souligne à l'endroit des fidèles que les prêtres et évêques mènent une mission sacerdotale parfois au péril de leurs vies. « Ils portent le mystère de Dieu ainsi que les trésors inestimables dans les vases fragiles » révèle-t-il avant d'insister sur le caractère sacré de la vie. Face à l'inquiétude de la communauté ecclésiastique, il délivre ce message d'espoir : « l'église de Jésus christ ne tombera sous les forces des ténèbres, le bateau de l'église peut tanguer mais ne tombera jamais ».

Avant l'étape de la cathédrale, le dernier voyage de Mgr Jean-Marie Benoît Bala a commencé en matinée à la morgue de l'Hôpital général de Yaoundé avec la mise en bière, suivie de la levée du corps. Cette première articulation a été marquée par une prière présidée par Mgr Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé. Dans son homélie de circonstance, le célébrant a réconforté les fidèles et la famille biologique de Mgr Jean-Marie Benoît Bala en insistant sur le mystère pascal qui a permis de vaincre la mort.

La mort de l'évêque est déjà la preuve de la mise en œuvre du salut du Christ qui est ainsi mis en œuvre. « Notre pasteur s'est endormi avec le Christ d'où il se réveillera dans la joie de la résurrection », a-t-il conclu. Il était 14h30 hier quand le cortège funèbre a pris la direction de Bafia pour l'ultime étape du voyage de Mgr Jean-Marie Benoît Bala. Une grande veillée ponctuée d'une série de messes. La messe pontificale d'inhumation qui sera dite ce matin, en la cathédrale Saint Sébastien de Bafia. Ce sera le dernier acte.