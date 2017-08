Ainsi, boulevard a-t-il été ouvert ou sémioticiens, sémiologues, rhétoriciens, stylisticiens, philologues, linguistes, sémanticiens, littéraires, et autres exégètes des sciences du langage et de la communication. La messe était alors vraiment dite, selon un érudit des Lettres rencontré par Camer.be.

Emotion profonde sans doute liée à la perte d'un ami, de quelqu'un qu'on connaissait bien. Et Mgr Akonga Essomba de dire qu'il a consulté les dictionnaires Larousse et Petit Robert sur la signification du substantif « Noyade » qu'il définit alors comme « action de noyer quelqu'un ou un animal ».

nage à la plage, lui, il nous montrait déjà la main dans l'eau, ayant déjà parcouru plus de 100 mètres. Nous pouvons donc vous dire que Jean ne pouvait pas se suicider dans l'eau », scandera-t-il avec une force et une émotion qui plongera toute la cathédrale de Yaoundé dans une profonde émotion.

Et un petit détail dans sa vie : il (Mgr Bala, Ndlr) était un excellent nageur. Plusieurs fois, nous sommes allés passé des vacances chez les Pères Pallotins à Grand Batanga (Kribi, département de l'Océan, Ndlr). Et lorsque nous débutions la

