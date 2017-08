Afrique du Sud: Décès de Tsekeleke, le «colosse de la musique kwaito» sud-africaine

Impossible d'évoquer Tsekeleke sans parler de son surpoids. C'est le thème de la plupart de ses chansons, à commencer par la plus célèbre, Fatty Boom Boom. Une chanson qui parle d'une « personne très grosse, mais aussi pleine d'énergie, pleine de vie, qui vit sa vie sans honte et sans avoir aucune peur », poursuit Khaya Kumalo.

Le souvenir qui reste est celui d'une personnalité « joyeuse », celle d'un bonhomme « plus grand que nature ». Mixon « Tsekeleke » Tholo a insufflé son rythme à l'Afrique du Sud post-apartheid et inspiré toute une génération. « C'était un colosse de la musique Kwaito. Dans les années 1990, il faisait partie de ceux qui ont fait danser la Nation, la démocratie encore fragile. Il était vraiment gros, mais il savait danser ! Il était d'une grande souplesse sur scène. Et il captivait son public », raconte le journaliste Khaya Kumalo.

