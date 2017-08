Madagascar: Football féminin - MIFA et SabNam dans la même poule

Le tirage au sort de la première phase du championnat de Madagascar de football féminin s'est tenu hier au siège de la FMF, à Isoraka.

Une occasion pour la présidente de la commission de football féminin de développer la nouvelle politique de donner plus de temps de jeu en instituant une compétition en trois étapes entre les huit clubs de la division élite.

Le vice-président de la FMF, Reboza Cyrille en a profité pour louer cette initiative tout en affirmant qu'il faut voir au-delà d'une performance collective une réussite individuelle avec des Malgaches qui jouent au PSG ou à Lyon. Techniquement, nos joueuses ont leur place dans ces grands clubs, expliquent-ils.

Pour revenir au sommet national qui débute ce vendredi, les équipes ont été réparties dans deux poules.

Dans la Poule A, il y aura SOM, ASOT, Près coin et ASKAM tandis que dans la poule B assimilée à la Poule de la mort, il y aura les deux finalistes de la derniere édition notamment SabNam et MIFA mais aussi Comato et ASCUF.

Mais le football féminin ne se résume pas à ces huit clubs de l'élite car il y aura le championnat dans quatre zones notamment celle du Centre, du Sud, de l'Est et du Nord regroupant chacune cinq équipes. Les quatre champions des zones disputeront ensuite la Poule des As et le vainqueur rejoindra la division élite.

Une mutation en profondeur en fait et on sera fixé au cours du tournoi de Cosafa au Zimbabwe. Attendre et croire.