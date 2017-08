Madagascar: Lalatiana - Sortie prochaine de deux albums et Un concert au Palais des Sports

Lalatiana, sera au Palais des Sports le 8 octobre.

Elle n'attendra plus dix ans pour revenir au pays ! Dans deux mois, Lalatiana retrouvera la scène malgache. Elle donnera un concert au Palais des Sports le 8 octobre.

En 2002, sa carrière était à son apogée. Entre Lalatiana et son public, c'est le grand amour. Cette époque était malheureusement trouble et les circonstances ne lui ont pas permis de rester. La chanteuse dut lever le camp et partir en France. Elle ne renouera avec ses fans à Madagascar que dix ans plus tard. En 2012, elle retrouve ses inconditionnels. Entourée des musiciens avec lesquels elle a toujours partagé de grandes affinités, Lalatiana a époustouflé les spectateurs du CCEsca.

Depuis, elle n'a plus attendu une décennie pour revenir aux sources. On se souvient notamment de ce concert endiablé au Carlton où elle a fait défiler les jeunes talents. Ce sera encore le cas pour celui qu'elle donnera au Palais des Sports le 8 octobre prochain. Il est déjà annoncé que le trio Anjaniony Tsanta Andriniony, qui a fait un tabac au dernier « Tana in love », fera partie de cette aventure musicale.

Deux albums. L'année dernière, elle a révélé s'atteler sur deux albums. On se souvient de ces propos : « En ce moment, je suis sur deux projets : l'un consiste à remettre à jour les chansons de mon papa, Albert Rajaofara. C'est un peu un devoir de mémoire que je me dois de faire pour que la jeunesse actuelle puisse connaître ces artistes d'une autre époque. Je suis également en train de finaliser un album où je revisite les chansons d'époque des Hauts-Plateaux qui ont été présentées lors de l'exposition universelle à Paris en 1900. Ce sont des chansons qui reflètent les réalités d'antan, on apprend beaucoup de leurs textes ».

Lalatiana n'a pas confirmé s'il s'agit de ces mêmes projets qu'elle a concoctés avec Rija Randrianivosoa et Solofo Nomenjanahary. En tout cas, elle a révélé sur sa page facebook que son concert au Palais des Sports s'accompagnera de la sortie de deux albums.