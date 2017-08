Madagascar: DHL Madagascar - Poursuite du Programme « Go Teach » avec « SOS Villages »

Une centaine de jeunes ont déjà bénéficié du Programme « Go Teach », mis en œuvre en partenariat par la société DHL Madagascar, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, en partenariat avec « SOS Villages d'Enfants » Madagascar, depuis 2009.

Selon ses promoteurs, l'objectif de ce programme est de faire connaître aux jeunes de l'association « SOS Villages », les valeurs et la vie d'entreprise.

« Implanté actuellement dans 26 pays, ce programme social a entre autres comme objectif l'emploi. DHL Madagascar fait de l'insertion professionnelle et de l'autonomie des jeunes une priorité. Depuis les débuts du partenariat, environ 30 jeunes de SOS Villages d'Enfants ont travaillé ou travaillent encore pour DHL pour leurs projets Express Easy et Warehousing. Dans ces projets, les jeunes ont des postes de commerciaux, d'animateurs, de magasiniers, etc. », explique Faneva Raharimanantsoa, directeur régional de Go Teach pour l'Océan Indien.

Depuis le 13 juillet 2017, le projet « warehousing » a recruté deux jeunes de « SOS Villages d'Enfants » et d'autres viendront à partir de ce mois d'août. « Au début, DHL a accueilli les jeunes pour effectuer des stages professionnels ou du parrainage professionnel, mais au fil du temps, nous avons constaté que ces jeunes sont sérieux et compétents et nous avons décidé de les recruter » a déclaré Mamy Rakotondraibe, directeur général de DHL International Madagascar.

Depuis le début du partenariat, une centaine de jeunes ont pu bénéficier du programme sous ses différents aspects : parrainage, stage professionnel, organisation du forum des métiers depuis 2011, visite d'Air Madagascar ou encore visite de sites historiques.