Madagascar: BFV - Société Générale - Convention pour la bancarisation avec l'ENAM

Echange de documents entre le DG de l'ENAM Rabetahiana Pierrot Pascal et le DG Adjoint de la BFV Frédéric Leiritz.

Filiale du groupe Société Générale soudée par une valeur commune : « l'Esprit d'Equipe », la BFV-SOCIETE GENERALE renforce ainsi son statut de banque de proximité et relationnelle de référence, et confirme son engagement continu sous toutes ses formes afin d'accompagner la société dans le développement du pays.

La BFV- Société Générale participe aux efforts de bancarisation du pays. C'est encore le cas avec le partenariat que la banque vient de signer hier, avec l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM). En effet, l'objectif de ce partenariat est de mettre à la disposition des étudiants et du personnel de l'ENAM et de ses démembrements, des produits et services de la BFV- Société Générale.

Packages.

Il s'agit plus exactement de leur octroyer les meilleures offres au travers des packages de produits Pack Mandrosoa et Pack Mandrosoa Plus ainsi que la large gamme de crédits Soafeno et Soahonenana répondant à tous les besoins et ce, à des conditions préférentielles. Une manière pour la BFV- SG de démontrer, une fois de plus que le métier de banquier est une responsabilité de chaque instant et l'éducation du plus grand nombre ainsi que le développement des compétences de demain sont au cœur des responsabilités que chérit la BFV-Société Générale.

En tout cas, ce partenariat a le mérite d'une part, d'accompagner les étudiants sortants à se préparer et intégrer ainsi leur nouvelle vie professionnelle, et d'autre part, de travailler ensemble afin de mettre à la disposition de tout le personnel de l'ENAM les produits et services de la BFV-SG.

Domaine académique. De surcroît et non des moindres, cette collaboration ira au-delà d'une simple offre bancaire, puisque la BFV-SOCIETE GENERALE interviendra également dans le domaine académique, à travers, par exemple, la tenue de conférences sur le secteur bancaire. Selon Rabetahiana Pierrot Pascal, DG de l'ENAM, « cette convention apportera aux étudiants et à l'école plus de visibilité dans l'univers de la finance, une ouverture au niveau national et international. La dimension internationale de la BFV-SG en tant que filiale de la Société Générale est un grand avantage.

Les différentes offres proposées par la banque vont alléger les charges de nos étudiants en plein formation ». Et lui d'ajouter : « Nous sommes satisfaits de ce partenariat qui facilitera et appuiera le quotidien de nos étudiants ». La vocation de la BFV-SG est de déployer les moyens adaptés à l'endroit de toute sa clientèle.

« Comme tous les représentants de la fonction publique, nouer un partenariat avec l'ENAM nous est venu naturellement pour leur proposer des solutions en ligne avec leur besoin. Ce partenariat est destiné à être vivant et la BFV- SG le veut durable » a souligné Frédéric LEIRITZ, Directeur Général Adjoint de la BFV- SG, dans son discours.