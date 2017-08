Madagascar: Traumatismes psychologiques

Un accident meurtrier et tragique, avec vingt morts et cent trois blessés (bilan provisoire), a eu lieu… Plus »

Nul besoin d'en apprendre davantage pour imaginer le sentiment de culpabilité que doivent ressentir ces personnes. Outre le traumatisme physique de ceux qui ont survécu, bien que blessés, et de ceux sortis indemnes de l'accident, s'ajoute le choc psychologique subi par ceux qui n'ont rien pu faire pour sauver leurs compagnons de voyage. Le sentiment de culpabilité suscité, rien que par le simple fait d'être toujours vivants, et pas les autres, ne se dissipera pas facilement sans une prise en charge psychologique à la hauteur du traumatisme subi.

Le terrible accident d'autocar à Ankazobe a mis l'opinion en émoi. Les commentaires émis ici et là font état d'un énorme gâchis. Des vies fauchées en un clin d'œil. Des proches inconsolables. On se gardera ici de désigner à la va-vite des coupables ou des responsables à lyncher. Mais dans tous les cas, les uns et les autres devraient tirer les leçons de telles tragédies. Pour qu'il n'y ait « plus jamais çà ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.