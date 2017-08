Madagascar: FMBM - Les lauréats du « Biblia Quizz » primés

Un accident meurtrier et tragique, avec vingt morts et cent trois blessés (bilan provisoire), a eu lieu… Plus »

L'organisation de ce jeu concours est une contribution à la construction du nouveau bâtiment qui abrite le siège de la FMBM à Antaninarenina, a-t-il été avancé par l'entité organisatrice. Mais le jeu a également été une manière d'encourager l'usage des divers moyens de communication et des nouvelles technologies dans leur aspect positif et constructif pour l'épanouissement de l'être humain, auquel contribuent les Saintes Ecritures.

Trois lauréats ont été primés le 21 juillet dernier, lors d'une cérémonie tenue à l'ISCAM à Ankadifotsy et au cours de laquelle Tafika Raharimanantsoa a été le grand gagnant avec ses 25.547.700 points. Léon Raherinirina a terminé second avec 13.785.500 points et Diminarivo Jean Stéphan Rasolofoarison a été classé troisième avec 12.655.500 points. Soixante participants ont, au total, reçu des prix durant la cérémonie.

