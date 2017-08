Madagascar: Pèlerinage à Ankaramalaza - Lutte d'influence entre Rajaonarimampianina et Ravalomanana

Ils ont été présents hier à Ankaramalaza et ils ont eu droit à la parole devant les fidèles luthériens.

Ce n'est pas la première fois que le président Hery Rajaonarimampianina et le président national du TIM Marc Ravalomanana se sont croisés au « Toby lehibe FLM » d'Ankaramalaza. C'était la énième fois hier, dans le cadre de la clôture de la célébration du 76e anniversaire du « Toby ».

Marc Ravalomanana a atterri à Ankaramalaza hier à 7h30, tandis que le président Hery Rajaonarimampianina, qui a été accompagné du premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier et de quelques membres du gouvernement, n'y a été accueillis que 30 minutes après. Ils ont été reçus à leur arrivée par le président de l'église luthérienne, le pasteur Rakotonirina Davida. Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina ont eu tous les deux droits à la parole devant les fidèles luthériens qui ont été réunis à l'occasion. Durant son intervention, le président de la République Hery Rajaonarimampianina a exhorté tout un chacun à vivre une vie chrétienne pour combattre les maux.

« Cela nous permettra de lutter contre les violences, la corruption et toute forme de vol. », a-t-il déclaré.

S'adressant à l'endroit des membres de sa délégation, le chef de l'Etat les a encouragés à œuvrer pour la justice et à éduquer les citoyens selon la foi chrétienne, et ce pour le développement de la Nation. Pour sa part, Marc Ravalomanana a exhorté les fidèles luthériens à persévérer dans la foi. Il n'a pas manqué d'évoquer au passage le drame qui a fait périr plus de 20 croyants FJKM à Ankazobe. La consécration de 425 « Mpiandry » a marqué hier la clôture de la célébration du 76e anniversaire du « Toby lehibe FLM » d'Ankaramalaza.

La présence du président de la République Hery Rajaonarimampianina et du président national du TIM Marc Ravalomanana aux côtés des fidèles luthériens à Ankaramalaza est largement commentée par les observateurs. Pour la plupart, ce n'était pas une simple présence physique, mais une présence qui est lourde de signification politique à l'approche de l'élection présidentielle de 2018. Malgré le fait qu'il n'ait pas encore officiellement annoncé sa candidature à sa propre succession, les gestes et les actions de l'actuel chef de l'Etat laissent croire qu'il sera dans la course.

Par contre, Marc Ravalomanana a déjà maintes fois affiché sa détermination à briguer la magistrature suprême en 2018. Et pour les deux, Ankaramalaza s'avère un endroit incontournable. Pour ne pas dire que les fidèles luthériens constituent pour eux un électorat non-négligeable le moment venu. En fait, ce n'est pas pour la première fois que des hommes politiques marquent leur présence lors des rendez-vous religieux. Ces hommes politiques avaient même leurs candidats aux élections des membres des bureaux centraux et exécutifs des quatre églises du FFKM (Conseil des Eglises Chrétiennes de Madagascar).

Pour certains, le principe de la laïcité de l'Etat, consacré par l'article Premier de la Constitution de la Quatrième République, est bafoué. Mais, la question qui se pose est de savoir si à Madagascar, les églises (membres du FFKM) peuvent assumer seules leurs missions sans l'impulsion ou l'appui du pouvoir politique.